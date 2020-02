Mulher se veste de bebê e gasta mais de R$ 1.300 em fraldas por mês

PUBLICIDADE 

Uma mulher de 25 anos decidiu viver como um bebê em tempo integral e começou a compartilhar seu dia a dia nas redes sociais. Além de ter o próprio berçário, a mulher gasta cerca de US$ 300, o equivalente a R$ 1.300.

Por meio de um programa de assinatura online, Paigey conversa com membros de uma comunidade de amantes de fraldas. Essas pessoas, 426 assinantes, ajudam a financiar as despesas do estilo de vida dela.

Em entrevista ao Daily Mail, ela explicou o estilo de vida. “Eu sempre colecionava brinquedos e tinha um senso de humor mais jovem, então todos os meus amigos e familiares foram muito receptivos. Se você agir como se não fosse grande coisa, as pessoas vão relevar a sua indiferença no caminho delas”, disse.