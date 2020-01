Mulher sai de casa para vender celular e é morta a tiro perto de casa

PUBLICIDADE 

Uma mulher de 29 anos foi morta com um tiro nesta quarta-feira (8). A mulher teria saído de casa para vender o celular e foi baleada.

A vítima estava conversando com os amigos perto de casa quando foi atingida por um tiro no tórax. Ninguém soube dizer à polícia quem atirou e como ocorreu o crime. De acordo com a polícia, um dos amigos da vítima é ex-presidiários e estaria armado no momento da ação.

A mulher foi encaminhada ao hospital, de acordo com a polícia, pelo suspeito de efetuar os disparos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Ela trabalhava como garçonete e deixa dois filhos. Ninguém foi preso. O caso, que ocorreu em João Pessoa-PB, está sendo investigado pela polícia.