Mulher rouba cena com ataque de risos em programa de tv

No último sábado (28), a professor Rosimere, que estava na platéia no programa Caldeirão do Huck da Rede Globo, foi surpreendida ao saber que os filhos participariam do quandro Lata-Velha. O objetivo foi reformar um Chevette 1983 que pertencia ao pai de Rosimere e havia sido vendido após a morte dele. “Eu não acredito”, disse ela, antes de ter uma crise de riso. “Quer uma água?”, perguntou Luciano Huck, ao perceber que a mulher não parava de tremer.

Ela ainda arrancou risadas da plateia ao compartilhar uma receita para recuperar a calma. “É bom cheirar a florzinha e soprar a velinha”, disse ela, fazendo a plateia gargalhar. Logo depois, Luciano pediu para a professora respirar fundo e começou a contar a história do carro.