Mulher recebe água no lugar de sopa após reclamar de demora

O restaurante disse que a demora foi pela alta demanda de pedidos, e afirmou não ter mandado água para a cliente

O que era para ser um dia de preparação para um exame de endoscopia se tornou um pesadelo para a auxiliar de farmácia Gabriela Ribeiro, de 31 anos. Ela precisava comer algo leve para iniciar o jejum, e optou por pedir uma sopa de ervilha para ela e um macarrão ao sugo para o namorado, ambos em um restaurante já conhecido.

Entretanto, depois de quase duas horas de espera, o que ela recebeu foi um isopor cheio de água, e a refeição do namorado não foi entregue. O caso aconteceu em Santos, litoral de São Paulo, no último domingo (25).

“Pedi 19h45 e tinha que comer até umas 21h30. A previsão era de entrega entre 20h55 e 21h. Paguei via PIX e fiquei esperando. Quando foi 21h04 mandei uma mensagem no chat deles perguntando se [a comida] já tinha saído [do restaurante] porque estava preocupada com o horário, de atrasar e eu não [poder] cumprir o jejum certinho”, disse ela ao G1.

O restaurante respondeu falando que a alta demanda de pedidos e um problema com o entregador tinha gerado o atraso, mas que já tinha sido resolvido e a comida seria entregue em 15 minutos. “Falei que se fosse nesse prazo poderia mandar, se não, era para cancelar”, afirmou Gabriela.

Mas a demora passou de 15 minutos. “Quando foi 22h mandaram mensagem [falando] que o motoboy já estava lá, se podia despachar [o pedido]. Eu já estava sem comer, nervosa, aí falei que podia. Deu uns 10 minutos e o motoboy chegou”, disse.

Ao abrir a embalagem entregue, veio a surpresa. O marmitex que deveria vir com a sopa veio com água, e o macarrão não foi enviado. Gabriela foi tirar satisfação com o restaurante, que se esquivou de qualquer culpa.

Conversa de Gabriela com o restaurante

O restaurante afirmou que não enviou isopor com água para nenhum cliente. Nós respeitamos todos os clientes e não temos medo de ameaça porque fazemos sempre o correto”, finalizou. O iFood disse que está analisando o caso.