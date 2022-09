Mulher que fingiu ter infarto para evitar estupro diz que não consegue mais sair na rua

Após os moradores chamarem a Polícia Militar, os policiais viram as características do carro e conseguiram identificar o homem, que foi preso em flagrante

Uma mulher que por um homem que a parou em uma calçada de Goiânia diz não conseguir mais sair na rua. Imagem de câmera de segurança mostra quando o motorista abre a porta do veículo, se dirige até Célia Morais de Oliveira, de 43 anos, e ela cai. Suspeito de 24 anos foi preso.

“Estou muito abalada. Fico imaginando se ele tivesse conseguido me colocar dentro do veículo, não acho que eu iria voltar viva”, disse a mulher.

O caso aconteceu na manhã de terça-feira (20), no Setor Nova Suiça. A mulher, que é dona de um salão de bronzeamento, explica que desde que foi abordada pelo homem, o medo é constante em todas as situações: desde dormir sozinha em casa até pedir comida por aplicativos de entrega.

“Uma amiga veio para a minha casa para passar alguns dias junto comigo. Não consido dormir, não consigo comer”, explicou.



“Não desejo o que eu passei nem para o meu pior inimigo”, acrescentou.

Ela ainda conta que, no momento em que foi abordada pelo homem, ela havia acabado de voltar da academia e, após passar em sua casa, se dirigia à casa de uma amiga que mora a 3 quadras de distância.

“Eu estava na esquina da casa da minha amiga quando ele me abordou”, detalhou.



Inclusive, a mulher conta que faz a pé o trajeto para a academia, que fica a cerca de 100 metros de sua casa, todos os dias pela manhã. No entanto, a sensação de segurança com a qual percorria o caminho não existe mais.

Abordagem no meio da rua



A mulher, que não quis se identificar, contou que o homem mostrou uma arma para ela, na tentativa de intimidá-la, momento em que ela caiu ao chão fingindo passar mal.

“Ele parou, desceu do carro e mandou eu entrar no carro. Pegou no meu braço, me mostrou uma arma e falando para entrar. Eu falei: moço, o que vai fazer comigo, moço? Pelo amor de Deus”, conta.



A vítima ainda conta que, ao cair, o homem ainda tentou pegá-la, mas ela começou a gritar e rolar pelo chão, momento em que os moradores de um prédio desceram apara socorrê-la. Ela ainda contou que chegou a oferecer dinheiro e o celular, mas o homem não quis.

“Aí eu fui caindo no chão, fui caindo e ele tentando me pegar. Disse que ia me levar, me bater, me usar. Na hora que ele viu que vinha um rapaz, ele me largou, entrou no carro, virou a rua e foi embora”, disse a mulher.

Após os moradores chamarem a Polícia Militar, os policiais viram as características do carro e conseguiram identificar o homem, que foi preso em flagrante. Os PMs contaram que ele foi levado para a delegacia e deve responder por tentativa de estupro.

“Ele negou todos os fatos, mas as imagens tendencionam a afirmar que ele foi o autor do fato, pois a roupa se assemelhava com a mesma da hora da abordagem”, contou o tenente da PM Rafael Barutti.

O caso segue em investigação na Polícia Civil. Como o nome do homem não foi divulgado, o g1 não conseguiu verificar se ele permanece preso.