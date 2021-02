Mulher que estava desaparecida é encontrada morta e rodeada de abelhas

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 52 anos, foi encontrada morta, neste domingo (7). Maria Rosemeire dos Santos estava desaparecida desde 2 de fevereiro. O corpo dela foi encontrado rodeado de abelhas.

Segundo familiares, a vítima morava com o filho, que acordou no dia 2 de fevereiro e não encontrou mais a mãe em casa. O caso ocorreu na zona rural de São Sebastião do Passé, região metropolitana de Salvador.

No mesmo dia, o jovem recebeu uma ligação do ex-marido da mulher, dizendo que ela teria incendiado a casa dele.

Após cinco dias, o corpo dela foi encontrado em uma área de mata próximo à residência do ex-marido.

Devido às abelhas que circundavam a área, a Polícia Ambiental foi acionada. A equipe afastou as abelhas com um produto e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) recolheu o corpo.

As causas da morte permanecem desconhecidas, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.