Mulher que engravidou ‘sozinha’ em banheira de hotel muda a história

O marido chegou a ameaçar processar o hotel

Um homem decidiu processar um hotel de luxo no Rio de Janeiro após a esposa engravidar “sozinha em banheira de hidromassagem. Porém, após a história viralizar na segunda-feira (21), a esposa mudou o depoimento e afirmou que foi estuprada.

A história viralizou nas redes sociais, após a advogada Lu Lage, divulgar o caso em sua conta (@lufifi2022) no TikTok, onde fala sobre seu dia a dia no trabalho. Segundo a primeira história homem viajou por seis meses pela Europa. Ao retornar para o Brasil, se deparou com a esposa grávida.

Revoltado, o homem questionou a mulher sobre a situação, mas, esposa afirmou que frequentava o hotel junto a irmã e acabou engravidando “sozinha” na banheira, que não estava “esterilizada”.

Revoltado, o marido questionou a esposa sobre a situação, e a mesma respondeu que o único local diferente que frequentou foi um hotel no Rio, junto a sua irmã. “A única coisa que fiz diferente [enquanto o homem estava fora] foi que fiquei no Rio com minha irmã num hotel e realmente entrei inúmeras vezes na hidromassagem. Então, a única chance de eu estar grávida, é eles não terem esterilizado a banheira corretamente”, alegou a esposa.

O homem decidiu colocar o hotel na Justiça a fim de que o local “repare os danos psicológicos” de sua esposa, além de arcar com os custos da criança.

Após conversar separadamente com o marido e a esposa, Lage, divulgou em sua conta no TikTok a segunda parte do enredo da história. Segundo a cliente, a banheira não seria a “responsável” por sua gravidez, e sim um estupro.

“Ela estava saindo de um lugar. Estava na rua, quando foi pegar o carro dela, foi arrastada e estuprada. A banheira seria menos doloroso pro marido do que um estupro”, relatou a advogada. A mulher não teria registrado o boletim de ocorrência por medo.

Segundo Lage, a cliente afirmou que pretende realizar um aborto. Ao informar o marido dela sobre o suposto estupro, a advogada tiktoker afirma que ele chorou e se indignou com a situação.

Confira os vídeos divulgados pela advogada: