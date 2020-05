Mulher que divulgou vídeo fake de caixão com pedras é chamada a prestar depoimento

PUBLICIDADE 

A autora de um vídeo fake, Valdete Pereira Zanco, foi chamada a prestar um depoimento à Polícia Civil. Ela aparece em um vídeo em que afirma que, em Belo Horizonte, diversos caixões estão sendo enterrados com pedras e madeira dentro. Valdete prestou esclarecimentos na segunda-feira (4). As informações são do jornal O Tempo.

O advogado da depoente, Alexsander Pereira, explica que o vídeo foi registrado em um grupo de família, e acabou sendo compartilhado pelo WhatsApp sem o consentimento de Valdete.

O registro foi compartilhado por diversos internautas. Nele, a mulher aparece propagando falsas notícias de que parentes de mortos foram surpreendidos ao abrir os caixões e se depararem com pedra e paus.

“Estão enterrando um monte de gente com coronavírus. Aí, o que aconteceu? Mandaram ir lá e arrancar todos os caixões para fazer o exame para ver se é coronavírus mesmo. Sabe o que tem dentro do caixão? Pedra e madeira”, afirma a mulher, na tentativa de desacreditar as notícias a respeito da letalidade da Covid-19.

Ainda de acordo com o advogado, Valdete reconheceu o erro e pediu desculpas para Belo Horizonte e para o prefeito da capital mineira.

Abaixo segue a nota da defesa de Valdete:

“Venho à público esclarecer a respeito do vídeo gravado pela minha cliente Valdete Zanco e que repercute nas redes sociais. Ela havia visto na rede social denominada Facebook um fato ocorrido no Município de Belo Horizonte/MG, do qual caixões haviam sido desenterrados e localizado em seu interior, pedras e pedaços de madeira. Na data da gravação, no interior da loja onde trabalha, ela recebeu um cliente que coincidentemente fez os mesmos comentários, o que a fez julgar o ocorrido como verdade.

Quero deixar claro que o vídeo foi postado unicamente em um grupo de WhatsApp de família, tanto que início o vídeo chama a atenção de um certo Hernandes, sendo este irmão da minha cliente. Com o vazamento do vídeo do grupo de família, ele chegou a ser compartilhado em um canal de Youtube, colaborando assim pela propagação. Desconhecemos a forma como o vídeo ganhou notoriedade nas redes sociais e nos demais veículos de comunicação.

Valdete reconhece humildemente o erro e pede perdão ao Município de Belo Horizonte e seu Ilustre Prefeito e a todos quantos foram atingidos negativamente por este equívoco que cometeu . Gostaria ainda de frisar que minha cliente já se apresentou na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Jacutinga/MG na data de 04/05/2020, onde fora lavrada a ocorrência, e deixado registrado o incidente, contribuindo com a justiça e para que essa seja promovida.

Me coloco à disposição, Dr. Alexsander Riberio – OAB/SP 343.210.”