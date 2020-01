Mulher que defeca uma vez a cada dois meses pede ajuda para tratamento

PUBLICIDADE 

Uma policial britânica sofre com diversos problemas de saúde. Um deles faz com que ela defeque apenas uma vez a cada dois meses.

Por conta do problema, Anna Cowling, 34 anos, só pode se alimentar com líquidos. A policial sofre de gastroparesia, que é a lentidão na passagem de alimentos pelo estômago. Para evacuar, ela tem de ir ao hospital uma vez a cada dois meses.

Quando Anna se atreve a comer algo sólido, a policial sente uma dor intensa no estômago.

As informações são do site EssexLive. O estômago de Anna está quase que paralisado, o que pode gerar problema na absorção de nutrientes, fazendo com que ela fique até um dia inteiro sem urinar.

A doença não tem cura, apenas procedimentos que aliviam o quadro. Um deles é a instalação de uma espécie de marcapasso, acelerando o estômago da policial.

O tratamento pode variar de 18 mil a 30 mil libras (até 164 mil reais). Para custear as despesas, Anna criou uma vaquinha virtual.