Mulher procura filho desaparecido desde o dia 23 de janeiro

Alexsandro Júnior Alves do Amaral, de 16 anos saiu de casa, no Setor Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, na última quinta-feira (23) e não foi mais visto. A mãe, Maria Eliane do Amaral, de 41 anos, pede ajuda para encontrá-lo, segundo informações do site G1.

“Eu peço que se alguém vir ele, entre em contato, me fale pelo amor de Deus. Eu não estou dormindo, não estou comendo direito. Estou preocupada sem saber o que está acontecendo, se ele está vivo, se está morto, se está dormido, se está tomando banho”, diz a mãe.

De acordo com a mulher, os dois tiveram um desentendimento por volta de 19h do dia 23 de janeiro. Alexsandro então pegou algumas roupas em casa, colocou em uma mochila e saiu. A bordadeira conta que o filho não levou o celular. Um boletim de ocorrência já foi registrado na Polícia Civil.