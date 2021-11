Mulher pede socorro por SMS e é resgatada de cárcere privado

A mulher contou ainda que foi agredida durante o puerpério (período de 45 dias após o parto), por não ter condições de limpar a casa da forma que o suspeito ordenava

Na quinta-feira (18), uma mulher de 22 anos foi resgatada de um cárcere privado após ter pedido socorro para o irmão através de uma mensagem de texto.

A mulher estava sendo mantida presa em casa pelo marido em Aparecida do Taboado, a 442 km de Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava impedida de sair da residência há 3 meses pelo marido.

O casal mantinha um relacionamento de um ano e oito meses e possui um bebê, de 5 meses de idade. A mãe da vítima foi quem denunciou o caso na delegacia.

Equipes da polícia foram até a casa do casal e constataram as condições da vítima. Ela relatou à polícia que as agressões físicas e psicológicas começaram logo após o nascimento do filho.

A mulher contou ainda que foi agredida durante o puerpério (período de 45 dias após o parto), por não ter condições de limpar a casa da forma que o suspeito ordenava.

O agressor, de 37 anos, foi foi preso em flagrante e deve responder por cárcere privado e violência doméstica. A mulher foi entregue aos familiares.