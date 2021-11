Mulher morta com mais de 50 facadas e teve a palavra ‘FAT’ cravada no corpo

Katherine Janness, de 40 anos, foi morta juntamente com o seu cão numa noite tranquila em um parque de Atlanta

Uma mulher foi morta com mais de 50 facadas em um parque de Atlanta (Geórgia, Estados Unidos). Ela tinha a palavra “Fat” cravada no corpo. A tradução livre do termo para o português é “gordo/a”.

O caso ocorreu no dia 28 de julho, porém a revelação ocorreu recentemente após liberação do resultado da autópsia. Katherine Janness, de 40 anos, foi morta juntamente com o seu cão numa noite tranquila no Piedmont Park. Ela foi esfaqueada no rosto, pescoço e tronco. Até hoje, ninguém foi preso.

Na noite em que foi morta, Katherine jantou com a sua esposa, Emma Clark, e depois levou seu cão para passear no parque. Quando a esposa não voltou para casa, Emma ligou para ela, sem resposta. Então, Emma foi ao parque, onde encontrou o corpo desfigurado de Katherine e o do cão do casal.

“O relatório é extremamente comovente de ler, assim como saber a natureza exata do que Katie suportou nos seus momentos finais na Terra. O responsável é uma pessoa muito perturbada e continua sendo um perigo para a segurança de todos. Por favor, esteja vigilante e atento aos seus arredores, pois odiaríamos que qualquer família fosse colocada neste pesadelo”, disse Terrell Clark, pai da vítima.