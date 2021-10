Mulher morre esmagada por carreta

Os bombeiros foram acionados, mas quando a equipe chegou ao local, a mulher já estava sem vida

Na tarde de quarta-feira (27), uma mulher de 43 anos morreu após ser esmagada por uma carreta carregada de areia. O caso aconteceu em Corumbiara (RO).

De acordo com testemunhas, o motorista da carreta, marido da vítima, descarregava areia, enquanto a esposa dele, Valdeíra Dantas Oliveira, dormia na cabine.

Enquanto descarregava um dos vagões, a carreta ficou descontrolada e tombou sobre a cabine, local onde a vítima dormia.

Os bombeiros foram acionados, mas quando a equipe chegou ao local, a mulher já estava sem vida. A Perícia Técnica irá investigar as causas do descontrole do veículo.

Valdeíra Dantas era casada há mais de 20 anos e deixa duas filhas, uma de 19 anos e outra de 22 anos.

Ela será velada em Cabixi, onde morava com a família.