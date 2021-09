Mulher morre com 11 golpes de arma branca

Ainda não há informações sobre a motivação do crime

Na quinta-feira (2), uma mulher de 55 anos foi encontrada morto com mais de 10 golpes de arma branca, no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió (AL).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que a mulher havia sido atingida por vários golpes de arma branca. A PM foi acionada para o local.

A perícia da polícia civil registrou que a vítima foi atingida por 11 golpes de arma branca. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.