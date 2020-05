Mulher morre atropelada enquanto andava na calçada

PUBLICIDADE 

Uma tragédia no bairro de Santo Antônio, em Joinville, levou a vida de Vanessa Vieira, de 31 anos, que caminhava na calçada com o marido e seus cachorro no último sábado (2). Eles foram atropelados por um carro enquanto caminhavam na calçada.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou salvar a vida da mulher, mas Vanessa, que era fotografa, e um de seus cachorros não resistiram e morreram.

De acordo com a Polícia Militar da cidade, o motorista do carro estava em alta velocidade quando perdeu o controle do carro. Então, ele atingiu o casal que estava caminhando.

O motorista permaneceu no local até a chegada da polícia e não apresentava sinais de embriaguez.

O marido da fotógrafa foi levado ao hospital ferido e está internado. Vanessa foi velada na manhã do último domingo (3), e enterrada durante a tarde.

A delegacia de Homicídio irá investigar o caso.