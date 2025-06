Mulher morre após ser baleada com espingarda na zona rural em MT; marido é o principal suspeito

Uma mulher de 52 anos, identificada como Roseni da Silva Karnoski, morreu após ser atingida por um disparo de espingarda, na tarde desta terça-feira (24), no Distrito de Ranchão, zona rural de Nova Mutum, a cerca de 269 km de Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, Roseni chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Hilda Strenger Ribeiro, mas não resistiu aos ferimentos após sofrer três paradas cardíacas.

No local do crime, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 sobre o sofá, marcas de sangue pela casa e uma porta danificada. Outras munições, de calibres diferentes, estavam sobre a geladeira.

Durante buscas no imóvel, três outras armas foram encontradas escondidas sob a cama do casal: uma espingarda calibre 22, outra calibre 36 e uma espingarda de pressão modelo CBC 5.5.

Segundo a PM, todas as armas estavam registradas em nome da vítima, que possuía o registro como Colecionadora, Atiradora e Caçadora (CAC).

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do disparo e se houve intenção criminosa.