Mulher morre após ser atropelada por ex-marido

Uma mulher, de 36 anos, morreu neste sábado (25), morreu depois de ser atropelada pelo ex-marido. O homem, de acordo com a polícia, foi atacado por populares que tentaram linchar ele.

Ainda de acordo com a polícia, Mariene Menezes de Oliveira foi socorrida pelo Samu e encaminhada à uma Unidade de Pronto Atendimento com várias escoriações no corpo. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.

Como o suspeito foi encontrado com escoriações no corpo, devido a tentativa de linchamento, ele foi encaminhado ao hospital e após ser liberado, foi apresentado à delegacia.

O caso ocorreu em Simões Filho-BA.