Mulher morre após ser atropelada por aluna de autoescola em Alexânia

O Detran-GO (Departamento Estadual de Trânsito de Goiás) informou que já foi solicitada perícia no local do acidente e no veículo utilizado na prova

Ozeni Alves Teixeira, de 49 anos, veio a óbito após ser atropelada por uma aluna durante uma prova de direção. Segundo relatos da família, a vítima chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas infelizmente sofreu uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu em Alexânia, neste domingo (6). O examinador ficará afastado de suas funções até o final das investigações. Segundo Rafael Fernandes dos Santos, genro da vítima, a tragédia ocorreu enquanto Ozeni aguardava junto a outros candidatos para realizar a prova prática. Além dela, outras duas pessoas também foram atingidas.

Testemunhas relataram que a aluna, que havia sido reprovada na prova, acelerou bruscamente após o avaliador solicitar que ela estacionasse o carro na linha de chegada, o que ocasionou o atropelamento. Devido ao impacto da colisão, Ozeni ficou presa junto ao muro de um quiosque, local onde os alunos aguardam para realizar as provas práticas. O Detran-GO esclareceu que a aluna não fugiu do local do acidente e, inclusive, prestou socorro à vítima. Posteriormente, ela foi orientada pela presidente da banca a aguardar os procedimentos dentro da van, veículo em que os examinadores se deslocam para os locais de prova na cidade. Rafael relatou que sua sogra Ozeni foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alexânia, onde foram constatadas fraturas no ombro, maxilar e costela, que acabaram perfurando o pulmão.