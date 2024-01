Mulher morre após ser atingida por uma linha de pipa no pescoço em frente ao filho de 5 anos no MS

A mulher sofreu um corte profundo no pescoço, caindo no chão

Em Três Lagoas no último sábado (27), uma motociclista de 34 anos perdeu a vida após ser atingida no pescoço por uma linha de pipa contendo cerol, uma perigosa mistura de cola e vidro em pó. A vítima foi identificada como Cátia Pavaneli, e o incidente ocorreu na rua Rogaciano Garcia Moreira.

Conforme relatos do boletim de ocorrência, a mulher sofreu um corte profundo no pescoço, caindo no chão. Mesmo tentando caminhar em busca de ajuda, acabou falecendo no local. Seu filho, de apenas 5 anos, estava na garupa da motocicleta e testemunhou a trágica morte da mãe.

A Polícia Militar foi acionada e solicitou a intervenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Contudo, os médicos constataram que a vítima já havia perdido a vida.

Durante o acidente, várias pessoas estavam soltando pipa no local, conforme informações da Polícia Militar. Uma pipa encontrada no chão foi recolhida pela polícia e encaminhada para perícia. Residentes locais afirmaram que a área é frequentemente utilizada por crianças e adolescentes para soltar pipas.