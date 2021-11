Mulher morre após ser atingida por linha de pipa com cerol

De acordo com o Batalhão de Policiamento Turístico de Sergipe (BPTur), a vítima morreu no local do acidente, onde os agentes encontraram quatro pipas voando

Na tarde de segunda-feira (15), uma motociclista de 51 anos morreu após ser atingida no pescoço por uma linha de pipa com cerol, em Aracaju (SE). De acordo com o Batalhão de Policiamento Turístico de Sergipe (BPTur), a vítima morreu no local do acidente, onde os agentes encontraram quatro pipas voando. Após o fato, cinco pessoas que soltavam pipas na praça de eventos da Atalaia Nova foram conduzidas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.