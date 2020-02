Mulher morre após receber 18 facadas; borracheiro é suspeito

Uma das testemunhas, Simone Dias, estava dentro de casa quando ouviu os gritos de socorro. Ao sair, viu o suspeito em cima da vítima. Em seguida, moradores que presenciaram o crime conseguiram deter o suspeito. Eles o amarram e o agrediram com socos e chutes. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no hospital.

Testemunhas contam que Adriana tentou correr do agressor, mas o suspeito a atacou com facadas no peito. Segundo a perícia, ela levou pelo menos 18 facadas. De acordo com a Polícia Civil, o homem tinha passagens por lesão corporal. Agora, os agentes tentarão identificar os moradores que participaram do linchamento.

O velório do corpo de Adriana está previsto para esta quinta-feira (20). O corpo de Clayton ainda não foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML).