Mulher mata namorado com faca de serra e é liberada após alegar legítima defesa

Nesta quinta-feira (19), uma mulher foi detida suspeita de ter matado o namorado utilizando uma faca de serra. De acordo com a polícia, a suspeita, Maria do Desterro Rodrigues, de 35 anos, matou Geovane Santana Ferreira, de 22.

O delegado responsável pelo caso entendeu a situação como legítima defesa e deixou de fazer a prisão em flagrante. O crime ocorreu dentro de uma casa em Lucas do Rio Verde.

A mulher relatou aos policiais que Geovane queria que ela pagasse dívidas de droga. Ela se recusou e foi ameaçada por ele. O namorado teria ameaçado até os filhos da vítima.

O casal discutiu e Geovane teria tentado matar a namorada a enforcando com as mãos. A mulher pegou uma faca de serra e atingiu o homem no peito. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu.

Mesmo sem prisão, a mulher será investigada pela polícia.