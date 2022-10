Mulher mata marido a facadas no meio da rua

Os moradores contaram também que as brigas entre o casal eram constantes e a mulher era agredida com frequência e já teve a clavícula quebrada pelo marido

Uma mulher foi presa suspeita de matar o marido de 49 anos a facadas, dentro de casa, na madrugada desta quarta-feira (19), no Loteamento Grande Vitória, em Bom Jesus do Norte, na Região Sul do Espírito Santo.

O crime foi por volta de 4h40. Vizinhos contaram à Polícia Militar que ouviram gritos do que seria uma briga vindos da residência do casal e depois o homem, identificado como, Carlos Augusto Ramos, saiu cambaleando com a barriga sangrando e caminhou por alguns metros na rua antes de cair.

A suspeita ficou muito nervosa com a chegada dos policiais e se trancou dentro de casa, mas depois de 1h30 de negociação se rendeu.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada à Delegacia de Alegre.

A reportagem não conseguiu falar com a defesa da mulher.