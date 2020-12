Mulher leva tombo com parapente após ser puxada por jet ski e vídeo viraliza

PUBLICIDADE

A motorista de aplicativo Alessandra Assunção dos Santos, de 37 anos, aparece, em um vídeo, caindo após ser repentinamente puxada de parapente por uma moto aquática. O registro, que foi feito pelo irmão dela, viralizou e foi amplamente compartilhado nas redes sociais.

O caso ocorreu na Praia do Gonzaguinha, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Alessandra é moradora de Praia Grande-SP, mas foi até São Vicente para aproveitar o dia com a família. Ela relatou ao Portal G1 que a ideia de voar de parasail veio do irmão dela. Nessa modalidade, o parapente é puxado por uma moto aquática. Alessandra relatou que o irmão dela foi o primeira a participar da atração. Ela o filmou durante a saída e “deu tudo certo”.

Em seguida, foi a vez de Alessandra. Pouco antes do voo, ela recebeu orientações sobre como proceder no momento em que a moto começasse a navegar. Conforme a orientação, assim que a corda saísse do mar, ela deveria começar a correr em direção à água.

No entanto, Alessandra contou que a moto aquática arrancou de forma repentina e a corda a qual ela estava presa saiu de uma vez. “Não deu tempo nem de eu dar o primeiro passo”, relatou a motorista de aplicativo.

Apesar do susto, Alessandra não se machucou. Algumas pessoas acharam que ela havia batido a face contra o chão e desmaiado, no entanto, como estava de colete, Alessandra bateu apenas o peito e não se machucou. Ela ressalta que recebeu todo o respaldo da equipe da atração, que a resgatou e se preocupou se estava bem.

Mesmo após a queda, a motorista pediu para fazer uma segunda tentativa, na qual teve sucesso. Poucos dias após o incidente, o vídeo acabou viralizando nas redes sociais.