Mulher leva barrigadas e mordidas de porco e viraliza com desabafo na web

A postagem de uma mulher relatando que levou duas mordidas e diversas barrigadas de um porco após salvar a filha pequena do ataque do animal viralizou nas redes sociais. A criança andava pela rua quando o porco, que é de uma vizinha, avançou para atacar a menina. A mãe teve que tomar antibióticos, vacinas antitetânica e antirrábica e passa bem.

Em entrevista ao portal G1, Kátia Almeida relata que foi buscar algo dentro de casa enquanto a filha pequena, de três anos, aguardava do lado de fora. Neste momento, ela ouviu a criança chorar. Quando ela voltou ao local, o animal já estava atacando a criança.

O porco é, na verdade, de uma vizinha da família. Segundo Kátia, a vizinha mantém um chiqueiro com alguns animais e tinha soltado o porco para realizar a limpeza do local na manhã da última quinta-feira (16), quando aconteceu o incidente. Os ataques não são comuns.

De acordo com Kátia, o porco estava a poucos metros de sua filha, que tentava se afastar do animal andando de costas. Ela correu, conseguiu pegar a menina no colo e bateu o pé no chão para tentar espancar o porco.

Ainda segundo a vítima, ela se desequilibrou e caiu. O animal deu barrigadas e mordidas na perna dela. A dona do porco apareceu e a ajudou a espantar o animal.

Após o ocorrido, Kátia foi até uma unidade de saúde e precisou tomar antibióticos, duas injeções antitetânicas e quatro doses de vacina antirrábica. O caso ocorreu em São Vicente-SP.

Após o susto, Kátia relata que a situação se tornou motivo de risada entre ela e os familiares.Ela ainda compartilhou a história nas redes sociais no dia seguinte ao ocorrido, recebendo muito apoio e comentários de internautas.