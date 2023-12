Mulher incendeia casa e afoga filhas após fim de relacionamento no PI

Uma carta de despedida foi encontrada na casa da mulher

Na madrugada desta quarta-feira (20), em Parnaíba (PI), Jéssica Silva Nascimento incapaz de aceitar o término de seu relacionamento, desencadeou uma série de tragédias. Jéssica teria iniciado o incidente ao incendiar sua própria casa e, posteriormente, conduziu suas duas filhas de moto até a Pedra do Sal, onde as afogou. Em seguida, a mulher tirou a própria vida.

Por volta das 22h30, membros do 27º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para um incêndio na residência de Jéssica Silva do Nascimento. Desolada pelo término do relacionamento com seu companheiro, Jéssica teria deliberadamente ateado fogo à própria casa. A equipe dos Bombeiros chegou prontamente e conseguiu controlar as chamas.

No entanto, Jéssica evadiu-se do local, levando consigo suas duas filhas, identificadas como Alice e Letícia. Um caderno contendo escritos atribuídos à acusada foi encontrado, apresentando semelhanças com cartas de despedida destinadas ao ex-companheiro, Paulo, e a outra pessoa chamada Tatiana. Nas anotações, Jéssica fazia referência a um possível afogamento na praia.