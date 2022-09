Mulher grávida é agredida em Salvador

A vítima recebeu golpes de faca e teve as partes íntimas queimadas na madrugada desta terça-feira (13)

Um mulher grávida foi agredida com golpes de faca e teve as partes íntimas queimadas na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Nova Esperança, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é o companheiro da mulher.

A vítima, que não teve o nome divulgado, está com quatro meses de gravidez. Ela foi socorrida para um hospital da região e seu estado de saúde não foi informado.

Ainda segundo a polícia, o autor das agressões já foi identificado. O nome do suspeito também não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Civil, as guias para a realização da perícia já foram expedidas. O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do bairro de Brotas.