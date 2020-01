Mulher flagra namorado tentando reatar com ex e ataca jovem com tesoura

PUBLICIDADE 

Neste domingo (5), uma jovem, de 21 anos, foi atacada e sofreu um golpe de tesoura no ombro quando o ex-namorado dela tentava reatar o relacionamento. A suspeita é a atual namorada do rapaz.

De acordo com a polícia, a vítima estava em casa quando o ex dela chegou pedindo para voltar, momento em que a agressora invadiu o quarto após chutar a porta. Armada com uma tesoura, a atual namorada feriu a ex no ombro esquerdo e fugiu em seguida.

A polícia foi acionada e quando chegou no imóvel a jovem ferida estava no chão e usava um pano para tentar estancar o sangramento causado pelo corte profundo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, realizou os primeiros atendimentos e depois levou a vítima para o pronto socorro.

A suspeita não foi localizada. O caso ocorreu em Boa Vista-RR.