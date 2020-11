Mulher flagra homem tentando filmá-la em provador

PUBLICIDADE

Uma mulher que se trocava em um provador de uma loja foi surpreendida por um homem que tentou filmá-la. O caso ocorreu nesta semana, nos Estados Unidos. A jovem que realizou o flagrante filmou o homem e postou o registro no TikTok. Macey utilizou o espaço na plataforma para desabafar sobre a falta de respeito do homem.

No vídeo, é possível ver Macey em um dos vestiários e, na sequência, os sapatos do homem aparecem no vão localizado abaixo de uma das paredes do provador. Entre os pés, o homem posicionou um celular com a câmera voltada na direção de Macey. No entanto, felizmente a jovem o viu e decidiu filmá-lo. “Um homem tentando me gravar trocando de roupa no provador”, disse a jovem em legenda do vídeo.