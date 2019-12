Mulher fica ferida após arma enrolada em roupas do marido disparar acidentalmente

PUBLICIDADE 

Uma mulher de 41 anos ficou ferida após uma arma que estava enrolada nas roupas do marido dela disparar acidentalmente, nesta quarta-feira (25).

De acordo com a polícia, a direção do hospital comunicou que uma paciente com ferimento de arma de fogo havia dado entrada na unidade.

Os policiais foram até o hospital, onde a vítima relatou que o marido, de 41 anos, trabalha em uma fazenda. Ao voltar para casa para passar o feriado, ele trouxe uma bolsa com roupas. No momento em que ela foi retirar os pertences da sacola, não percebeu que havia uma arma.

O objeto caiu no chão e disparou, atingindo o abdômen da vítima, que foi socorrida e encaminhada à unidade hospitalar.

A arma e cinco munições foram apreendidas. O marido foi encaminhado à delegacia, onde prestou esclarecimentos. Ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.