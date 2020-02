Mulher fica com faca cravada nas costas após tentativa de feminicídio

PUBLICIDADE 

Uma mulher teve uma faca de serra cravada nas costas nesta terça-feira (4), durante uma tentativa de feminicídio feita pelo companheiro dela após uma discussão. A mulher, de 34 anos, estava com um dos filhos, um bebê de dois anos, no colo, durante a ação do marido. O suspeito foi preso.

A vítima contou à polícia que após a discussão, quando se virou para sair, o homem a esfaqueou. O cabo da faca ficou com o homem e a faca ficou cravada nas costas da mulher. A mãe do suspeito teria prestado socorro e, quando uma viatura da polícia passou pelo local, levou a mulher ao hospital.

A mulher também contou que o homem é muito ciumento e teria chegado em casa bêbado, quando começou a discutir com ela.

O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e, quando a polícia chegou ao local, ele estava com o som ligado e dançando dentro de casa, com portas e janelas abertas. Josivaldo de Oliveira Ferreira, de 31 anos, foi preso e conduzido à delegacia,

A vítima passou por procedimentos médicos e segue em observação no hospital. O estado de saúde dela é considerado estável. O caso ocorreu em Riachão-PB.