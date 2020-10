Mulher esfaqueia marido após ser agredida por ele

PUBLICIDADE

De acordo com a Polícia Civil, um homem, de 22 anos, agrediu a companheira, de 21, e acabou sendo esfaqueado por ela. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão da Polícia Civil. O suspeito foi autuado.

A jovem relatou que essa teria sido primeira vez que o companheiro a agrediu, em seis anos de relacionamento.

Na madrugada desta terça-feira (20), o homem chegou em casa, no bairro Tropical, em Belo Horizonte-MG, após voltar de um bar. Na sequência, ele teria desferido um soco no nariz da companheira. Em seguida, ela reagiu e o golpeou com uma facada no peito.

Os dois foram encaminhados à delegacia. De acordo com polícia local, apenas o rapaz seria autuado por agressão.