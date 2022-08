Mulher encontra recém-nascido abandonado em caixa, em SC

A Polícia Civil está investigando o caso, a mãe do recém-nascido ainda não foi identificada

Um bebê recém-nascido foi encontrado por uma moradora na frente da própia casa, em Porto União, no Norte catarinense, no amanhecer de domingo (7). Segundo os bombeiros, que fizeram o primeiro atendimento à criança, o menino foi deixado no local dentro de uma caixa.

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (8), que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e a autoria dos fatos. A mãe não foi identificada.

Ainda com o cordão umbilical, o bebê foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado até o Hospital e Maternidade São Braz, onde seguia até a última atualização da matéria.

Segundo o Conselho Tutelar, que foi acionado pela PM, o menino será encaminhado a um abrigo após sair da unidade de saúde. A previsão é que ele tenha alta ainda nesta semana.

Uma das pessoas que participou do resgate foi o subtenente Alfonso Eckl. Com 35 anos de profissão, ele afirmou que nunca havia presenciado uma cena parecida.

Alfonso conta que os bombeiros foram acionados por volta das 6h50min de domingo na Rua Atleta Ronaldo Marcos Czerwonka, no bairro Vice King. O monitoramento diário da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), que monitora as condições climáticas no Estado, mostrou que o amanhecer do dia registrou 10ºC.