Mulher encontra Jiboia de mais de 2 metros dentro do banheiro

No fim de 2019, uma mulher se desesperou após encontrar uma jiboia de 2,5 metros dentro do banheiro de suca casa. O caso ocorreu em 30 de dezembro, em Birkenhead, na Inglaterra, mas as imagens só foram divulgadas nesta semana.

“Entrei no banheiro e quase fiquei paralisada. Eu vi a cabeça e eu pensei: Se a cabeça é grande assim, como será o corpo? Foi assustador”, afirma Alison Jones, de 42 anos, segundo o Metro.

A mulher deixou o imóvel e ligou para a polícia. A Sociedade Protetora dos Animais foi, então, acionada. Segundo a corporação, a jiboia pode ser uma das duas cobras que fugiram da casa de uma vizinha de Alison.

Os policiais acreditam que a cobra tenha ficado escondida na casa por cerca de seis meses. A outra cobra ainda não foi encontrada. A jiboia foi levada para o zoológico de Chester, na Inglaterra.