Mulher é vítima de golpe e transfere R$ 1,6 mil para criminosos

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (17), uma mulher foi vítima de um golpe e transferiu dinheiro para suspeitos. De acordo com o relato dela à polícia, ela acreditou que estava transferindo o dinheiro para uma amiga que mora na Espanha e teve o número de celular clonado.

Ainda de acordo com o relato da vítima, ela disse ter recebido mensagens do suposto número da amiga que vive na Espanha, solicitando um depósito no valor de R$ 1,6 mil. A mulher realizou a transferência para uma conta corrente do Banco do Brasil, que os suspeitos indicaram, no nome de uma pessoa desconhecida por ela.

O caso, que ocorreu em Campo Grande-MS, segue sendo investigado. Ninguém foi preso.