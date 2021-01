Mulher é salva pela filha momentos antes de ser cremada na Argentina

PUBLICIDADE

Uma situação inusitada e que pode acabar com um final trágico aconteceu, no último domingo (24), na Argentina. Uma mulher de 54 anos descobriu que a mãe estava viva momentos antes da genitora ser cremada, na cidade de Resistência. As informações são do site TNH1.

A idosa de 84 anos foi encaminhada para um hospital, pois não se sentia bem e acabou ficando internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No domingo, funcionários do hospital informaram à filha que a mãe dela tinha falecido devido uma parada cardiorrespiratória.

Durante a realização da cremação, a mulher percebeu que a máscara de proteção da mãe tinha no rosto, estava se mexendo. Foi então, que a mulher percebeu que a idosa estava viva.