Mulher é presa tentando vender bebê na Ponte da Amizade

Nesta semana um mulher de 32 foi presa, na região da aduana da Ponte da Amizade, em Ciudad del Este, no Paraguai, na fronteira com Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, tentando vender um bebê para manifestantes que estão acampados na região da Ponte da Amizade.

Segundo informações do Ministério Público do Paraguai, os manifestantes que estão no local denunciaram a mulher para a Polícia Nacional, que a prendeu em flagrante.

A manutenção da prisão da mulher foi solicitada pela promotora Estela Mary Ramírez. Ela foi levada para a Delegacia de Mulheres da Polícia de Alto Paraná e a criança foi entrega para uma tia. O caso está sendo investigado e a informação preliminar é de que a mulher seja usuária de drogas.