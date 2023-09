Mulher é presa suspeita de manter marido em cárcere privado

Quando encontraram o homem, ele estava desprovido de alimentos e vestia apenas roupas íntimas

Na última quinta-feira (14), uma mulher de 42 anos foi detida sob a suspeita de manter seu marido, de 28 anos, em cárcere privado e de submetê-lo a agressões físicas na cidade de Alta Floresta, localizada a 790 km de Cuiabá.

As autoridades policiais relatam que a investigação teve início após um amigo da vítima denunciar que o homem estava sofrendo abusos por parte de sua esposa nos últimos dias. Ao chegarem ao local, os policiais enfrentaram a tentativa da suspeita de bloquear sua entrada, mas, eventualmente, conseguiram detê-la.

O homem foi descoberto deitado no chão, apresentando múltiplos hematomas por todo o corpo, de acordo com a PM. Ele tinha dificuldades para se manter em pé e, por isso, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conduzi-lo ao hospital local.

Durante o interrogatório policial, o jovem revelou que planejava se divorciar de sua esposa e que estava prestes a receber uma quantia em dinheiro da empresa em que trabalhava. O rapaz tinha planos de se mudar para Terra Nova do Norte, situada a 648 km de Cuiabá.