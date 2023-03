Mulher é presa suspeita de agredir fisicamente e atear fogo na casa da própria mãe

Mulher tentou fugir do local, mas acabou sendo presa pelos policiais

Uma mulher de 36 anos, que é suspeita de agredir fisicamente com um galho de árvore e atear fogo na casa da própria mãe, foi presa pela Polícia Militar (PM), na tarde dessa terça-feira (7), em Buriti Bravo, a 501 km de São Luís no Maranhão. A vítima é uma idosa de 80 anos de idade.

A polícia foi acionada por vizinhos que notaram uma fumaça preta saindo do teto do imóvel onde a idosa, identificada como Olinda da Silva de Andrade, mora. Ao chegar no local, os militares se depararam com um colchão em chamas no quarto da vítima, as chamas foram apagadas pelos policias com um auxílio de uma caixa d’água da própria residência.

A mulher suspeita de ser autora das agressões e de ter ateado fogo no quarto da idosa, identificada como Isabel Andrade, tentou fugir do local, mas acabou sendo presa pelos policiais. Segundo a polícia, a filha da idosa teria tido um surto psicótico, o que motivou as atitudes agressivas.

A idosa foi encaminhada pelos policiais ao Hospital Municipal de Buriti Bravo, com lesões na cabeça e em um dos braços. Já a suspeita das agressões foi apresentada na delegacia da cidade para as medidas cabíveis.