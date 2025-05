Mulher é presa por tráfico após esconder pinos de cocaína na boca em AL

Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na noite de domingo (4), no centro de Palmeira dos Índios, interior de Alagoas. Ela foi flagrada com pinos de cocaína escondidos dentro da boca, durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar nas imediações do Mercado Público — área já conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes.

De acordo com os policiais, um grupo de indivíduos tentou se dispersar ao notar a aproximação das viaturas. Durante a abordagem, uma policial feminina percebeu que uma das mulheres apresentava dificuldade para falar e comportamento suspeito. Ao solicitar que a abordada abrisse a boca, foram encontrados 25 pinos contendo substância análoga à cocaína, totalizando cerca de 7,5 gramas.

Além da droga, a suspeita portava R$ 75 em espécie. Após consulta no sistema, foi constatado que ela já possuía antecedentes por tráfico de drogas.

A mulher foi conduzida, sem o uso de algemas, à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi autuada em flagrante. Todo o material apreendido foi entregue às autoridades.