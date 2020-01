Mulher é presa por promover duelo medieval que ocasionou a morte do ex

PUBLICIDADE 

Uma mulher foi condenada por “conspiração para assassinato” ao organizar um “duelo medieval” entre o ex e o atual namorado para escolher com qual dos dois iria ficar.

O caso aconteceu Reino Unido. Segundo o Daily Mirror, Asta Juskauskiene, de 35 anos, deixou Giedruis Juskauskas por um homem de 25 anos, Mantas Kvedaras. Giedruis não queria o divórcio por ter uma filha com a mulher.

A insistência do ex e do atual em ficar com Asta alimentou a ideia da mulher, que propôs a disputa em um beco em Londres, capital da Inglaterra.

“Não foi uma briga de rua que extrapolou: foi uma iniciativa assassina com uma faca e com a morte como resultado inevitável”, declarou um dos promotores.

Mantas esfaqueou o ex-marido da mulher por 35 vezes e foi condenado pelo assassinato. Além do crime de conspiração para o assassinato, Juskauskiene também foi condenada por obstrução de justiça. A sentença com as penas ainda não foi proferida – a previsão é que ela seja fixada no mês que vem.