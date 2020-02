Mulher é presa por deixar a mãe de 90 anos amarrada em casa

PUBLICIDADE 

Suspeita de maus tratos com a própria mãe, uma idosa de 90 anos, uma mulher foi presa em flagrante, em João Pessoa. O caso foi denunciado pelos vizinhos da mulher de 50 anos, que mora com a mãe.

A vítima foi encontrada em casa, amarrada em uma cadeira e com o braço ferido. A mulher e a vítima foram levadas a Delegacia do Idoso. Em depoimento, a suspeita alegou que a vítima estava amarrada para não fugir, pois teria Alzheimer. A delegada que atua no caso contou que não foi entregue nenhum laudo que confirmasse a doença, e que a idosa estaria lúcida quando prestou depoimento.

A mulher foi presa em flagrante por violência doméstica, enquadrada na Lei Maria da Penha. A Polícia Civil vai investigar também suspeitas de cárcere privado.