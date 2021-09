Mulher é presa por colocar fogo em motorista; veja vídeo

No vídeo, o ônibus está parado no terminal quando a mulher se aproxima, joga algum líquido e coloca fogo

Um vídeo mostra uma mulher colocando fogo em um motorista de transporte coletivo em Anápolis, Goiás. A moça foi presa suspeita do crime. No vídeo, o ônibus está parado no terminal quando a mulher se aproxima, joga algum líquido e coloca fogo. Logo após, uma explosão acontece.

O nome da suspeita não foi divulgado pela polícia. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, 1, no Terminal Urbano da Cidade. Na filmagem, vários passageiros correm assustados. Já o motorista fica com fogo pelo corpo até ser socorrido.

À TV Anhanguera, a empresa responsável pelo transporte Urban, informou que o homem foi levado ao hospital e está em estado gravíssimo.

A mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o exame de corpo de delito e será levada à Central de Flagrantes da cidade, para prestar depoimento. A Polícia Civil vai apurara motivação do crime.