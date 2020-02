Mulher é presa e menor é apreendido ao tentar expulsar família de casa e ameaçar cortar dedo de bebê

PUBLICIDADE 

Uma mulher foi presa e um indígena da etnia Jaminawa, de 17 anos, foi apreendido neste sábado (8), por organização criminosa, ameaça e extorsão.

A polícia informou que a mulher o adolescente tentaram expulsar uma família de casa, em Sena Madureira-AC.

Ainda na ação, os suspeitos teriam ameaçado cortar os dedos de um bebê, que não teve a idade revelada. Outras duas pessoas conseguiram fugir antes da chegada da polícia.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o grupo tinha ido até a casa falar com uma parente dos moradores da casa, que estava visitando os familiares. Os criminosos acreditavam que a visitante seria de uma facção rival e foram abordá-la.

Tinha uma moça visitando a família e eles acreditavam que essa moça seria de outra facção e foram lá tentar uma entrevista com ela. A moça se trancou e eles ficaram do lado de fora ameaçando e falando que se ela não saísse iriam cortar os dedos do filho da dona da casa.

Os moradores conseguiram acionar a polícia e pedir socorro. Uma equipe foi ao local e prendeu a mulher e o adolescente.