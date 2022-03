Mulher é presa depois de denunciar violência doméstica em Alagoas

A mulher tentou esfaquear o companheiro, que a agrediu, na frente dos militares que foram chamados para atender a ocorrência

Na madrugada desta sexta-feira, 11, depois de chamar a polícia para denunciar uma agressão que sofreu pelo companheiro, uma mulher foi presa por tentativa de homicídio. A vítima tentou esfaquear o homem na frente dos militares que foram chamados para atender a ocorrência. O caso aconteceu em Marimbondo (AL).

Conforme relato dos militares do 10º Batalhão, os policiais foram até a residência da mulher para averiguar a denúncia. No local, o marido negou que tentou matá-la, mas confessou ter apedrejado a casa onde moram após descobrir uma traição.

Os vizinhos confirmaram a versão do homem. Foi nesse momento que a mulher entrou na casa e saiu de lá com uma faca. Ela atingiu o homem com alguns golpes, acertando seu tórax.

A mulher foi presa em flagrante e foi conduzida para a Delegacia de União dos Palmares, onde fica à disposição da justiça.

O companheiro, acusado de agressão, foi levado para o Posto de Saúde de Maribondo, onde recebeu atendimento médico. Ele está estável.