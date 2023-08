Mulher é presa após maus-tratos exploração contra a própia mãe idosa

A detenção ocorreu na quarta-feira (16), depois que a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima que levou à localização da idosa

Uma mulher de 57 anos foi detida em flagrante sob suspeita de envolvimento em abandono, maus-tratos e exploração financeira contra a própria mãe, uma idosa de 86 anos. A Delegacia Especializada no Atendimento do Idoso (Deai) comunicou que a idosa foi encontrada em um edifício no Setor Bueno, Goiânia, com um braço fraturado e hematomas faciais decorrentes de uma queda em 11 de agosto.

O delegado Alexandre Bruno de Barros, da Deai, relatou que, durante o interrogatório, a idosa mencionou que sua filha, apesar de ser enfermeira, não prestou assistência após a queda. Além disso, a vítima alegou que a suspeita tomou posse de seu cartão bancário, vendeu seu veículo sem prestar contas do dinheiro.

Se condenada, a mulher pode enfrentar uma pena de seis meses a um ano por discriminação contra pessoa idosa e reclusão de um a quatro anos por “apropriar-se ou desviar bens, rendimentos, pensão ou qualquer outro tipo de renda da pessoa idosa, utilizando-os para fins diferentes de sua finalidade”.