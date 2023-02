Mulher é presa após matar amiga e esconder corpo dentro da fossa

À Polícia Militar, a suspeita confessou que matou a vítima enforcada com fio de extensão

Uma mulher foi presa suspeita de matar a amiga e esconder o corpo dela dentro da fossa de casa em Goianira, na Região Metropolitana da capital. O marido dela também foi preso e dois menores, apreendidos. Com eles, a PM ainda recuperou dois veículos com registro de furto.

As prisões e apreensões foram no sábado (4), no Setor Parque Solimões. A Polícia Militar disse que estava fazendo patrulhamento na região quando percebeu, por uma fresta no portão, que havia uma moto com registro de roubo dentro da residência. Ao fazer a abordagem, a PM disse que sentiu um forte cheiro vindo da fossa e, ao abri-la, achou o corpo.

Na casa, estava a suspeita, o marido dela e um menor de 16 anos. Segundo a PM, inicialmente, a mulher disse que quem teria matado a vítima seria um menor de 17 anos, que não estava na casa, mas foi achado pela polícia pouco tempo depois.

Ao abordar o menor de 17 anos, ele confessou à Polícia Militar que teria roubado a motocicleta e um carro, mas negou que tivesse cometido algum homicídio.

Posteriormente, segundo a polícia, a própria suspeita confessou que matou a amiga. À PM, ela disse que matou a vítima por causa de uma dívida de R$ 550, referente a algumas roupas que ela teria vendido para a mulher e que não teria recebido o dinheiro.

A suspeita disse ainda que o crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (30), quando, por volta de 3h, quando elas estavam juntas bebendo e usando drogas. Em determinado momento, elas teriam começado a brigar por causa da dívida.

Nessa hora, a mulher alega que a vítima tentou feri-la com uma tesoura, no entanto, os ânimos teriam se acalmado e elas voltaram a beber. Após isso, a suspeita teria aproveitado um descuido da amiga, quando a vítima estava de costas, e a enforcado até a morte usando o fio de uma extensão de energia.

No momento em que a amiga caiu no chão, a suspeita disse ainda que colocou os pés na vítima e puxou o fio da extensão por cerca de vinte minutos até que ela morresse. Depois, a autora teria batido a cabeça da vítima na parede.

A suspeita disse ainda que cometeu todo o crime sozinha e que ninguém mais sabia da situação. Após colocar o corpo da mulher na fossa, ela disse que pediu ao marido, que é pedreiro, que comprasse materiais construção para concretar a fossa, pois ela queria fazer uma sala comercial no lugar.

No entanto, quando a PM fez a abordagem, após sentir um forte mau cheiro, a equipe tirou uma pequena tampa que estava posicionada no centro da fossa e, com uma lanterna, conseguiu visualizar o corpo.

Além de localizar o corpo ocultado na fossa, a PM disse que também recuperou dois veículos roubados. A mulher, o marido dela e os dois menores de idade foram levados para a delegacia e o Conselho Tutelar foi acionado.