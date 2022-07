Mulher é presa após ferir genitália de bebê recém-nascido

A PCRJ prendeu uma mulher pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra uma criança recém-nascida, com apenas 11 dias

Nesta terça-feira, 28, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 67ª DP (Paraty), prendeu uma mulher, 33 anos, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra uma criança recém-nascida, com apenas 11 dias.

O bebê apresentava lesões em uma parte íntima.

Após denúncia realizada por funcionários da unidade de saúde, e comprovação pelos agentes, que foram até o local, a mulher foi capturada.

Segundo as investigações, a mãe da bebê é usuária de drogas e alegou que havia um “chip” implantado no corpo da criança.

Ela foi presa em flagrante.