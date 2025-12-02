Mulher é presa após abandonar quatro crianças em casa trancadas e sem alimento em GO

Uma mulher foi presa suspeita de abandono de incapaz após quatro crianças serem encontradas sozinhas, trancadas e sem alimento dentro de uma residência em Goianira, a cerca de 28 km de Goiânia.
O caso ocorreu no sábado (29), no bairro Paieiras. Ao chegarem ao imóvel, conselheiros tutelares precisaram arrombar a porta para entrar. As crianças — de 9, 4, 2 anos e um bebê de 4 meses — estavam visivelmente assustadas e pediam que os agentes não fizessem “nada” contra a mãe, relatou a conselheira Priscila Barros.
De acordo com ela, a casa apresentava condições insalubres: não havia água disponível, o ambiente exalava mau cheiro, havia sujeira espalhada pelo chão e paredes, e as crianças estavam com infestação de piolhos. A única comida encontrada estava estragada. Nas imagens registradas pelo Conselho, também aparece bebida alcoólica dentro do imóvel.
O bebê de quatro meses foi entregue ao avô materno, enquanto os outros três irmãos foram encaminhados a um abrigo da cidade até que a equipe consiga localizar parentes aptos a assumi-los.
A Polícia Militar informou ao Conselho Tutelar que a mãe foi localizada em uma distribuidora de bebidas. A Polícia Civil confirmou que ela foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz.