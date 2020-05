Mulher é morta por ex-marido que confessou o crime na delegacia e não foi preso

PUBLICIDADE 

Na manhã da última segunda-feira (25), uma mulher foi encontrada morta em um apartamento em Timbó Grande, no Norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Gessika Marafigo Martiol, de 25 anos, foi localizada dentro do quarto por volta das 9h30 da manhã. Seu ex-marido é o principal suspeito do crime. Ele chegou a se apresentar na delegacia, mas não foi preso.

Cassiano Tiburski, delegado responsável pelo caso, explicou que o homem confessou o crime com detalhes, mas não ficou preso pois já não se configurava situação de flagrante.

O homem disse que ficou transtornado e agiu no ímpeto. De acordo com o criminoso ele ‘não sabia o que estava fazendo’.

Quando percebeu o que fez, tentou socorrer a ex-mulher, mas ja era tarde.

A suspeita é de que a vítima tenha sido morta com facada, mas o delegado ainda aguarda o laudo para confirmar a arma utilizada no crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O veículo do homem foi localizado e, dentro dele, agentes encontraram sangue no tapete do motorista.

Ainda de acordo com o delegado a vítima havia terminado recentemente com o namorado.